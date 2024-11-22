«Целенаправленное убийство». Жители Ивантеевки пожаловались на догхантеров

В Ивантеевке активизировались догхантеры, придумавшие новый способ расправы над домашними питомцами. Теперь они используют для отравления не колбасу с таблетками, а распыляют неизвестный химикат на собачьих площадках. Об этом 360.ru рассказала владелица пострадавшей собаки Жанна.

Она пожаловалась, что ее питомец заболел после прогулки 17 ноября. В тот день они занимались на собачьей площадке по Zoom с кинологом. Рядом бегала собака-поводырь, которая была помощником.

«Когда мы их отпускали [с поводков], мой бегал в основном по центру площадки, со мной занимался. А той собаке бегать не положено, она ходила по контуру и обнюхивала забор», — пояснила собеседница 360.ru.

После возвращения домой ее питомец целый день спал и был вялый. На следующий день она уехала на работу, а вернувшись домой увидела, что собаку вырвало — «была темная рвота, рвота кормом и пописы». Во вторник пес начал чихать. У него проявились непонятные симптомы отравления.

Позже хозяин собаки-поводыря ей рассказал, что у его лабрадора тоже была сильная рвота и температура. Собеседница 360.ru добавила, что по совету мужа написала в домовой чат. Выяснилось, что пострадали еще две собаки.

«Один выгуливает собаку вокруг дома на Школьной, 25. Это по дороге к собачьей площадке. Они гуляют, у них собака воспитанная, она с земли не поднимается, то есть это через вдыхание (отравилась — прим. ред.)», — рассказала Жанна.

По ее словам, от догхантеров пострадали уже пять собак, причем первый случай произошел 11 ноября. Жанна добавила, что слышала о поимке в Москве матери с сыном, которые разбрызгивали какие-то химикаты, их задержали до выяснения ситуации.

«Это такой экстремизм получается, убийство животных, целенаправленное», — подчеркнула она.

Женщина уже написала заявление в полицию, но участковый с ней пока не связался.