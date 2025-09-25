Умерла женщина, на которую напал медведь на Камчатке

Жительница Петропавловска-Камчатского, ставшая жертвой медведя, умерла в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

«Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в ведомстве.

Представители министерства выразили соболезнования ее родным и близким.

Медведь напал на женщину утром в четверг, 25 сентября, когда она прогуливалась на территории школы № 3. Ее госпитализировали с травмой руки и скальпированными ранами. Охотоведы ликвидировали хищника.

