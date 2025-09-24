Рассвирепевший бык напал на людей в Махачкале

В Махачкале полицейским пришлось застрелить быка, который напал на горожан. Чтобы обезвредить агрессивное животное, потребовалось 12 выстрелов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Во время патрулирования полицейские получили оперативное сообщение из дежурной части о том, что на улице Маяковского разъяренный бык нападает на машины и прохожих и представляет серьезную угрозу для горожан», — указали в ведомстве.

Бык успел ранить прохожую — женщину госпитализировали с переломом бедра. Усмирить животное попросил его хозяин: самостоятельно справиться с ним мужчина не смог.

«Сотрудники приняли решение применить табельное оружие. Было произведено 12 выстрелов, что позволило обезвредить агрессивное животное», — пояснили в МВД.

