В Петропавловске-Камчатском женщина попала в реанимацию после нападения медведя

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину на территории школы. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщил РИА «Новости» главный государственный инспектор министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.

По его словам, информация о нападении хищника на женщину поступила в 08:45 (00:45 по московскому времени). Все произошло на территории 3-й школы на улице Зеленая роща. Группа оперативного реагирования на выходы диких животных выдвинулась на поиски хищника.

«Медведя ликвидировали тотчас после нападения. Женщину увезли по скорой, жива», — сообщил инспектор.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что женщина получила травму руки и скальпированные раны. Ее отправили в реанимацию Камчатской клинической больницы.

В тот же день медведь напал на мужчину на улице Озерной, но тому удалось запрыгнуть на заднее сиденье машины и захлопнуть дверь, сообщил Telegram-канал «41 регион». Зверь поцарапал авто и разбил стекло, пытаясь добраться до человека.

