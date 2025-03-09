Умер предполагаемый убийца главы Завьяловского района

Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Умер в больнице», — уточнил он.
Следственное управление СК по Алтайскому краю подтвердило kp.ru информацию о смерти вероятного преступника.
Главу Завьяловского района застрелили на выходе из кафе. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Злоумышленник пытался совершить самоубийство, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
По версии следствия, мотивом для совершения преступления мог стать конфликт, связанный с отстранением подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
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