Умер предполагаемый убийца главы Завьяловского района

Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Умер в больнице», — уточнил он.

Следственное управление СК по Алтайскому краю подтвердило kp.ru информацию о смерти вероятного преступника.

Главу Завьяловского района застрелили на выходе из кафе. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Злоумышленник пытался совершить самоубийство, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По версии следствия, мотивом для совершения преступления мог стать конфликт, связанный с отстранением подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.