Главу Завьяловского района Алтая застрелили на выходе из кафе

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили на выходе из кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По подозрению в преступлении по горячим следам задержали местного жителя. Возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит установить все обстоятельства и мотив произошедшего.

Краевое управление прокуратуры поставило расследование на контроль.

В ведомстве не назвали имени убитого, однако, согласно официальному сайту администрации, с октября 2022 года эту должность занимает 51-летний Николай Онищенко.