Убийца главы Завьяловского района мог быть его другом

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района был у него в друзьях в VK

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко был у него в друзьях в соцсети «ВКонтакте». По одной из версий, между мужчинами произошел конфликт.

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили на выходе из кафе. Подозреваемым оказался 45-летний местный житель. По данным следствия, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово он выстрелил в главу района из ружья.

«Мотивом для совершения убийства мог послужить конфликт, связанный с отстранением подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — уточнили в СК.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Ранее 360.ru опубликовал фото предполагаемого убийцы главы Завьяловского района.