Улицу Полимерную на востоке Москвы частично оцепили из-за угрозы взрыва

Силовики оцепили улицу Полимерную в Ивановском на востоке Москвы. Людей из здания ткацкой фабрики «Русские узоры» эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, прибывшие на место кинологи с собаками приступили к работе. Граждан попросили отойти на безопасное расстояние.

Ранее стало известно, что в районе Кунцево на западе Москвы провели эвакуацию Всероссийского государственного университета юстиции.

Руководство учебного заведения рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе. Информация о взрывном устройстве в итоге не подтвердилась.