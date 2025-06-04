Улицу Полимерную на востоке Москвы частично оцепили из-за угрозы взрыва
Силовики оцепили улицу Полимерную в Ивановском на востоке Москвы. Людей из здания ткацкой фабрики «Русские узоры» эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил источник 360.ru.
По словам очевидцев, прибывшие на место кинологи с собаками приступили к работе. Граждан попросили отойти на безопасное расстояние.
Ранее стало известно, что в районе Кунцево на западе Москвы провели эвакуацию Всероссийского государственного университета юстиции.
Руководство учебного заведения рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе. Информация о взрывном устройстве в итоге не подтвердилась.
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