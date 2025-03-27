Университет эвакуировали из-за угрозы взрыва на западе Москвы

В районе Кунцево на западе Москвы провели эвакуацию Всероссийского государственного университета юстиции. Об этом сообщил источник 360.ru.

Утром 27 марта в спасательную службу поступило сообщение об угрозе взрыва в корпусе учебного учреждения по Молодогвардейской улице. Руководство университета рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место в 09:29. Администрация университета эвакуировали порядка 300 человек. Помимо ВГУЮ, в здании находится еще одно учебное заведение, а также юридическая контора.

Ранее в Мытищах эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Красный кит». На месте сработала сигнализация и выключились эскалаторы.