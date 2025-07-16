«Укусила за лицо». Собака едва не загрызла маленькую девочку в Городце

Собака набросилась на маленькую девочку в Городце в Нижегородской области и укусила ее за лицо. Хозяйка пса скрылась, не отказав помощи ребенку, сообщила 360.ru мать пострадавшей.

«Собака напала на дочь на улице во время прогулки. Это не бездомный пес, у него есть хозяева. Они с нами не связывались, свою помощь не предлагали. Сейчас мы их разыскиваем», — отметила она.

По словам женщины, после нападения хозяйка собаки забрала питомца и не стала помогать покусанной девочке. Скорую помощь вызвали прохожие.

«Сейчас с дочерью все хорошо. Ей зашили щеку. Теперь ждем, когда спадет отек и она пойдет на поправку», — рассказала собеседница 360.ru.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключились следователи. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По данным Следственного комитета, житель Нижегородской области сообщил в соцсетях, что 14 июля в Городецком районе на его дочь накинулась собака, предположительно, бойцовской породы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Ставрополе стая собак набросилась на 10-летнего мальчика. Псы разодрали руки и голову ребенка.