Бойцовские собаки едва не загрызли ребенка в Ставрополе

В Ставрополе 10-летний мальчик попал в больницу после нападения собак

В Ставрополе собаки набросились на 10-летнего мальчика и сильно его покусали. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Животные разодрали руки и голову ребенка. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают необходимую помощь, отметили в Минздраве.

Издание «Блокнот» уточнило, что на мальчика набросились бойцовские собаки — питбультерьеры. ЧП произошло на улице Роз, где отключили электричество и ворота открылись.

Два питбуля вышли на улицу и напали на 10-летнего ребенка. Очевидцу удалось отогнать псов лопатой. На место тут же прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.

«Собак охраняли с лопатами и тяпками. Ребенка покусали бойцовские питбули соседа. Мальчик в реанимации, ситуация плачевная. За жизнь борются медики», — заявили очевидцы.

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщила, что начали проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. По ее результатам примут меры.

Ранее собака покусала женщину в Петербурге на глазах у хозяйки.