Один человек погиб в Курской области из-за атаки украинского дрона | 360°

Важное 30 апреля 2024, 19:18 Один человек погиб в Курской области из-за атаки украинского дрона Губернатор Старовойт: житель Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ Pxhere

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Украинский дрон сбросил зажигательный боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Один человек погиб, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

ЧП произошло в Суджанском районе.

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«Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель», — написал Старовойт.

Он выразил глубокие соболезнование родным и близким покойного.

ВСУ дважды за день обстреляли село Козино в Курской области. В результате этих атак пострадали три человека, одна женщина погибла. Раненых госпитализировали. Повреждения получили 10 домовладений и линия электропередачи. Жители ряда населенных пунктов частично остались без света.