Украинский агент готовил теракт против ветерана СВО на Ставрополье

Агента украинских спецслужб, готовившего теракт против ветерана СВО, задержали правоохранители в Ставропольском крае. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Гражданин России 1977 года рождения получил задание от представителя украинской спецслужбы. Он осмотрел дом намеченной жертвы и начал собирать бомбу для подрыва автомобиля.

У злоумышленника изъяли компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях и средства связи, содержащие переписку с куратором, пояснили в ФСБ. Задержанный дает признательные показания.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела о теракте и государственной измене.

Ранее в Геленджике задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб следил за военными и правоохранителями. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.