Украинские мошенники довели жительницу Башкирии до психбольницы

Мошенники с Украины выманили у жительницы Башкирии 2,2 миллиона рублей и вынудили родных отправить ее на лечение в психиатрическую больницу. О ситуации 360.ru рассказала дочь пострадавшей Анна.

По ее словам, аферисты впервые связались с матерью под предлогом перерасчета пенсии и попросили озвучить пароль, который пришел в СМС-сообщении. Доверчивая женщина назвала эти цифры.

«Потом перезвонили другие люди и сказали, что на ее имя взяли кредит четыре миллиона рублей и перевели в другую страну. Начали угрожать и требовать погасить этот долг. Находилась под влиянием этих людей в течение месяца, родственникам ничего не говорила», — отметила дочь.

Когда в дело вмешалась сама Анна, у пенсионерки забрали паспорт и телефон. Затем угрозы посыпались в адрес дочери и ее семьи. Мошенники пригрозили перевести средства, иначе украдут ребенка и «продадут его на органы».

Пенсионерка так и не поверила, что разговаривала с мошенниками, и порывалась вновь связаться с ними. Тогда родственники решили устроить ее в психиатрическую лечебницу. Однако даже специалистам не удалось убедить женщину, что она стала жертвой аферистов.

«Мама у меня — верующий человек. Есть идея, чтобы поехать в монастырь, чтобы она там пожила. Но она находится до сих пор в иллюзии», — заключила Анна.

В пресс-службе МВД по Башкирии 360.ru уточнили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с обратным звонком.