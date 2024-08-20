Украденную в Химках собаку Бэтти вернули владельцу

Владелец похищенной в Химках собаки Иван рассказал, что питомца вернули

Украденную из магазина в Химках породистую собаку Бэтти вернули. Об этом 360.ru рассказал владелец кинг-чарльз-спаниеля Иван.

Мужчина поделился видео, на котором запечатлена Бэтти, находящаяся рядом со своим хозяином.

Накануне неизвестный мужчина похитил собаку, пока та ждала Ивана и его ребенка у входа в детский магазин. Как сообщил владелец питомца, злоумышленник уводил Бэтти окольными путями до железнодорожной станции, а затем сел на электричку и уехал.

Владелец обратился в полицию. В пресс-службе МВД по Московской области 360.ru подтвердили, что начали работу по заявлению.

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