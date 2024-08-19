Неизвестный украл породистую собаку из детского магазина в Химках

МВД: мужчина украл собаку Бэтти из магазина на улице Пожарского в Химках

Неизвестный в Химках украл породистую собаку Бэтти из детского магазина, пока ее хозяин делал покупки. В пресс-службе МВД по Московской области 360.ru подтвердили, что владелец обратился в полицию.

«С заявлением обратился. Работаем», — передали в министерстве.

Хозяин привязал кинг-чарльз-спаниеля у входа, но когда вернулся — собаки не было. Камеры видеонаблюдения засняли, как в магазин вошел неизвестный. Он сделал круг по торговому залу, подошел к выходу, отвязал собаку и увел.

Бэтти в сопровождении двух мужчин видели возле станции «Левобережная», написал владелец собаки в группе «Подслушано Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

«Информацию о приезде мужчины на эту станцию подтвердил контролер», — добавил он.

Неизвестного с собакой в вагоне поезда видела девушка. Мужчина ехал в сторону Москвы. Затем злоумышленник пересел на электричку со станции «Электрозаводская» и вышел после «Выхино», но где конкретно — неизвестно.

Ранее москвичка получила два года колонии за кражи породистых собак. Она похищала животных, которые ждали у супермаркетов ушедших за покупками хозяев. В преступлении жительница призналась, оказалось, что она страдает от алкогольной зависимости.