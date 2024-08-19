Уводили окольными путями. Стали известны детали похищения собаки Бэтти в Химках

Собаку породы кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти неизвестный вывел из магазина , пока ее владелец был на кассе. Хозяин питомца Иван рассказал 360.ru, что пришел за покупками вместе с ребенком, Бэтти они оставили у входа.

«Это второй этаж маленького торгового центра, обособленный вход. То есть там проходимость пять тысяч человек в час. Я приглядывал за собакой», — поделился он.

Но когда мужчина был на кассе и расплачивался за покупки, злоумышленник зашел в магазин, описал небольшой круг, взял собаку и увел.

«Окольными путями он прошел до железнодорожной станции, сел на электричку, доехал до „Электрозаводской“, там просидел около часа, сел на следующую электричку в сторону „Раменского“. Далее его в районе „Выхино“ видели», — добавил Иван.

Потом его след потеряли. Иван отметил, что ребенок переживает из-за пропажи собаки.

«Я сейчас пришел в полицию. Должен будет руководитель что-то мне рассказать, но пока еще нет информации», — отметил он.

В ноябре 2023 года юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак, которых хозяева оставляли привязанными у магазинов. Зоозащитники были убеждены, что к кражам причастна местная жительница, известная как Танюха. Но полиция не могла возбудить против нее уголовное дело.