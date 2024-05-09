Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 00:56 Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

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Губернатор попросил воронежцев следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Днем 8 мая дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, писал RT.

По данным Минобороны, в ночь на 1 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами шесть беспилотников ВСУ, три из них сбили в Воронежской области.

Украина в 2024 году планирует нарастить выпуск беспилотников дальнего действия, чтобы атаковать дальние российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.