Шесть беспилотников ВСУ перехватили за ночь над четырьмя российскими регионами | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 07:16 Шесть беспилотников ВСУ перехватили за ночь над четырьмя российскими регионами Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили 6 беспилотников ВСУ над 4 регионами РИА «Новости»

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В ночь на 1 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — констатировали в ведомстве.

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Три беспилотника ликвидировали над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

В Воронежской области около 02:15 объявляли опасность атаки БПЛА. Спустя примерно час стало известно, что дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и сбили над регионами беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было. В течение следующих получаса еще один дрон сбили в пригороде Воронежа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков выбило стекла в строящемся доме. Опасность атаки беспилотников сохранялась. Информация публиковалась в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

По данным главы Курской области Романа Старовойта, дрон ВСУ удалось сбить в Медвенском районе. О последствиях не сообщалось.

В Рязанской области в результате атаки беспилотника никто не пострадал.