Украина нарастит выпуск дальнобойных беспилотников | 360°

Мир 29 апреля 2024, 19:24 Украина нарастит выпуск дальнобойных беспилотников WSJ: Украина решила выпустить тысячи дальнобойных дронов в 2024 году Pxhere

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Украина в 2024 году намерена произвести тысячи беспилотников дальнего действия. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

Выпуском дронов занимаются в ангаре, «спрятанном на западе Украины». Авторы материла назвали эти БПЛА «мощным оружием».

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«Создаваемые здесь дроны с дальностью действия до 500 миль (около 800 километров — прим. ред.) предназначены для удовлетворения растущего спроса», — передали журналисты.

Украина наращивает производство, чтобы бить вглубь российских территорий, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистике. В республике якобы появились «производители дронов», предлагающие широкий выбор моделей.

«Украина делает ставку на дроны дальнего действия, увеличивая военные расходы для России», — гласит заголовок материала.

При этом производство беспилотников на Украине во многом зависит от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Затраты на их производство варьируются от 30 тысяч долларов до 300 тысяч долларов.

Однако Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, отрезая возможности для снабжения ВСУ беспилотниками с новыми технологиям. Украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия, чтобы заниматься разработкой и производством своих дронов, сообщал Forbes.

Боевики ВСУ действительно часто используют БПЛА для атак по территориям России. При этом целятся украинские военные не только по инфраструктуре, но и по мирным жителям. Ранее пять человек пострадали в Донецкой Народной Республике после сброса боеприпаса ВСУ на маршрутку.