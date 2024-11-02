Убил собаку и угрожал людям. Мужчину с ружьем задержали в Сергиевом Посаде

Житель Сергиева Посада в белой шапке с ружьем час разгуливал по микрорайону Ферма и целился в людей. Мужчину уже задержали, рассказала 360.ru очевидеца Юлия.

По словам девушки, когда она гуляла с собакой, неизвестный с кем-то громко спорил возле припаркованной машины. По словам Юлии, в это же время мимо проходили несколько девушек, работающих в одном из пунктов выдачи маркетплейса.

«Он очень сильно хлопнул дверью (автомобиля — при. ред.) — так, что девочки даже вздрогнули, и начал орать: „Я вас предупреждал, вы меня не поняли“», — отметила она.

Юлии показалось, что мужчина странно одет, а потом она заметила у него в руках ружье. Испуганные прохожие бросились к мусорным бакам, чтобы спрятаться.

«Он повернулся, а ствол ружья как бы на меня [направил], и сказал: „Здравствуйте“. Я растерялась и говорю: „Здравствуйте“. Он повернулся и пошел в сторону девочек», — рассказала очевидица.

Юлия кинулась к подъезду, спряталась и вызвала полицию. Затем из окна она увидела, что мужчина преследовал мальчиков-подростков и целился в них из ружья. Девушка также обратила внимание, что у злоумышленника была не очень внятная дикция.

Другой очевидец рассказал 360.ru, что бородатый мужчина с оружием разгуливал по микрорайону около часа. По его словам, злоумышленник выстрелил в собаку, ударил прохожего и угрожал детям.

Еще один местный житель Владимир сообщил, что с ружьем по улицам ходил его сосед.

«Начал кидаться во дворе перед домом на прохожих, набросился на собаку. <…> На счет собаки — да, действительно убил. То ли застрелил, то ли забил. Порода — джек-рассел», — рассказал он о произошедшем.

Владимир охарактеризовал мужчину как не очень общительного и добавил, что тот часто спорил с пенсионерками возле подъезда.

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