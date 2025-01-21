Уголовное дело завели в Орехово-Зуеве после ДТП с автобусом

В Орехово-Зуеве завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья.

«В результате ДТП пострадали люди и водитель. Точное количество потерпевших уточняется», — заявили в СК.

Следователи и криминалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Автобус съехал в кювет на трассе МБК — Анциферово — Давыдово, так как водитель не справился с управлением. Пассажиры получили ушибы и переломы, шофер тоже пострадал.

Состояние трех человек оценили как тяжелое, двоих — как средней степени тяжести. Одного пострадавшего врачи отпустили на амбулаторное лечение после осмотра. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, автобус вышел на линию в исправном состоянии, водитель прошел медосмотр.