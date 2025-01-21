Автобус улетел в кювет в Орехово-Зуеве. Пострадали пять пассажиров

Пять пассажиров пострадали в ДТП с улетевшим в кювет автобусом в Орехово-Зуеве

Пассажирский автобус съехал в кювет в Орехово-Зуеве. Шесть человек получили травмы, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Автобус ехал по трассе МБК — Анциферово — Давыдово. Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Пять человек попали в больницу с ушибами и переломами.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба.

По данным прокуратуры Московской области, водитель тоже пострадал — он получил перелом ребер.

«Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — добавили в ведомстве.

Накануне три человека погибли в ДТП в районе деревни Корниловка в Нижегородской области. В числе жертв аварии — двухмесячный младенец.