Состояние троих пострадавших при ДТП в Орехово-Зуеве оценили как тяжелое

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с участием автобуса в Орехово-Зуеве. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В аварии пострадали шесть человек, их госпитализировали.

«Врачи оценивают состояние трех из них как тяжелое, двух — как средней степени тяжести. Один был осмотрен врачами больницы и отпущен на амбулаторное лечение. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в министерстве.

Автобус выпустили на линию в исправном состоянии, а водитель прошел предрейсовый медосмотр, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Проводится внутренняя проверка для установления причин и обстоятельство ДТП. Пострадавшие в аварии пассажиры получают страховые выплаты согласно федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перед перевозчиками и пассажирами», — добавили в МТДИ.

Полиции сообщила, что автобус ехал по трассе МБК — Анциферово — Давыдово. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.