Появилось видео с места взрыва автомобиля во дворе дома в Балашихе

Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторы в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Взрыв произошел во дворе многоэтажного жилого дома на бульваре Нестерова. После этого машина загорелась. На кадрах видно, как пламя полностью охватило транспортное средство, над ним поднимаются клубы густого черного дыма.

По предварительным данным, в результате случившегося погиб человек, выходивший из подъезда. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне пять припаркованных автомобилей загорелись во дворе дома на улице Гримау на юго-западе столицы. Пострадавших нет.