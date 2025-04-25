Сегодня 12:14 Появилось видео с места взрыва автомобиля во дворе дома в Балашихе
Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторы в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
Взрыв произошел во дворе многоэтажного жилого дома на бульваре Нестерова. После этого машина загорелась. На кадрах видно, как пламя полностью охватило транспортное средство, над ним поднимаются клубы густого черного дыма.
По предварительным данным, в результате случившегося погиб человек, выходивший из подъезда. На место прибыли
сотрудники экстренных служб.
Накануне пять припаркованных автомобилей загорелись
во дворе дома на улице Гримау на юго-западе столицы. Пострадавших нет.
Сегодня 13:07 Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Сегодня 13:04 Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Сегодня 13:01 Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове
Сегодня 12:58 Мощность взорвавшейся в Балашихе бомбы превысила 300 граммов тротила
Сегодня 12:58 Предприниматели провели урок для учеников гимназии № 3 в Балашихе
Сегодня 12:57 В Ингушетии неизвестный пытался застрелить пенсионера Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте