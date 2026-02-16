Уголовное дело завели после пожара в хостеле на севере Москвы

Фото: РИА «Новости»

В Москве завели уголовное дело после пожара в хостеле в районе Хорошевский. Об этом сообщила пресс-служба СК столицы.

Дело возбудил Савеловский межрайонный отдел следственного управления по Северному административному округу.

На место происшествия прибыли следователь и криминалисты.

Четырехэтажное здание в 1-м Магистральном тупике загорелось утром 16 февраля. В помещении располагался автосервис и хостел. Сотрудники МЧС спасли из огня 16 человек, тушения пожара продолжается.

Ранее на востоке столицы дотла сгорел автомобиль Lada Priora, причиной назвали короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.

