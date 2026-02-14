Lada Priora сгорела дотла на востоке Москвы
Машина сгорела на Хабаровской улице в Москве после короткого замыкания
Днем 14 февраля на востоке Москвы вспыхнул легковой автомобиль Lada Priora. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
Машина загорелась в районе дома № 12/23 по Хабаровской улице в районе Гольяново. Очевидец рассказал, что причиной пожара стало короткое замыкание.
«Были мини-взрывы, никто не пострадал, приехали пожарные, все потушили. Все хорошо», — отметил он.
Ранее водитель погиб после ДТП на 104-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области. Автомобиль Audi 80 загорелся после столкновения с другой машиной, 51-летний мужчина получил ожоги и скончался на месте происшествия.
Также в Подольске задержали виновника пожара, спалившего восемь машин и два мотоцикла в Москве.