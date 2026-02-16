Четырехэтажка с хостелом и автосервисом загорелась в Хорошевском районе Москвы

На севере Москвы в районе Хорошевский загорелось четырехэтажное здание. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предположительно, там же находится хостел. Всего в здании четыре этажа, загорелся последний. Пожару присвоили первый ранг сложности.

«Автосервис. Наверху люди, просят о помощи», — уточнил источник.

В помещении могут находиться до 10 человек, сообщил телеграм-канал «112».

«Проводят работы по тушению пожара. Информация уточняется», — заявили в МЧС.

Семь человек удалось спасти.

В День Святого Валентина на востоке Москвы сгорела Lada Priora — пожар случился в районе дома № 12/23 по Хабаровской улице в районе Гольяново. По словам очевидца, причиной стало короткое замыкание. Бали мини-взрывы, обошлось без пострадавших.

UPD: по уточненным данным, специалисты МЧС спасли 16 человек. Сейчас тушение возгорания продолжается.