Уголовное дело завели после крушения самолета в Подмосковье
По факту крушения в Московской области легкомоторного самолета ЯК-18Т с людьми на борту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Дело возбудили по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц.
По данным следствия, ЯК-18Т упал рядом с деревней Паново в Подмосковье. На борту самолета находились четыре человека. Все они погибли в результате крушения.
В СК установили, что ЯК-18Т без согласования вылетел с аэродрома Северка.
«Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Сети появились кадры с места ЧП. В ролике видно, как спасатели тушат обломки самолета.