Уголовное дело завели после крушения самолета в Подмосковье

По факту крушения в Московской области легкомоторного самолета ЯК-18Т с людьми на борту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц.

По данным следствия, ЯК-18Т упал рядом с деревней Паново в Подмосковье. На борту самолета находились четыре человека. Все они погибли в результате крушения.

В СК установили, что ЯК-18Т без согласования вылетел с аэродрома Северка.

«Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети появились кадры с места ЧП. В ролике видно, как спасатели тушат обломки самолета.