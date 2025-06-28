Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В Московской области у деревни Паново в поле разбился легкомоторный самолет. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России по Московской области.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения самолета. На место происшествия выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.