Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В Московской области у деревни Паново в поле разбился легкомоторный самолет. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России по Московской области.

Крушение потерпело воздушное судно ЯК-18Т. В результате ЧП погибли четыре человека.

МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
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МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения самолета. На место происшествия выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, сообщили в  пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, уточнили в  пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Разрушений на земле нет. На месте происшествия работают медики, спасатели и полицейские.

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