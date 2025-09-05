Уголовное дело завели после издевательств над собаками в зоогостинице Чехова

Дело о жестоком обращении с животными завели после проверки передержки в Чехове

В Чехове завели уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Ольга Врадий, животных истязали ошейниками с электрошоком.

«Предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа Московской области, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушении действующего закона допустила жестокое обращение с ними», — заявила Врадий.

Жительница Подмосковья истязала животных, используя электрошоковые ошейники. Кроме того, собаки содержались в плохих условиях, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Клиенты элитной зоогостиницы в Чехове забили тревогу. Они узнали, что владелицы заведения жестоко обращаются с собаками: держат их в крошечных клетках, применяют ошейники с электрошоком и морят голодом.

Хозяева платили сотни тысяч за «перевоспитание под ключ» своих питомцев, но в итоге забирали изможденных и травмированных животных. Одни из пострадавших — блогер Эльдар Джарахов и певица Мона. Они рассказали шокирующие подробности об издевательствах над их собаками.