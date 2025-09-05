Сегодня 14:25 «Все в крови». Шокирующие подробности о передержке в Чехове, куда отдавали собак блогеры Певица Мона: собак на передержке в Чехове заперли в крошечных клетках 0 0 0 Фото: MONA / Telegram Эксклюзив

Происшествия

Волонтеры

Чехов

Блогеры

Собаки

Животные

Всплыли шокирующие подробности о «черной передержке» собак Dogtown в Чехове, куда отдали своих питомцев артисты Эльдар Джарахов и Мона. Владельцы зоогостиницы выдавали себя за кинологов, но на деле жестоко обращались с животными. Подробности — в материале 360.ru.

Все в крови и фекалиях: что известно о подпольной передержке собак в Чехове Владельцы платили сотни тысяч за «перевоспитание под ключ» своих питомцев, но в итоге забирали изможденных и травмированных животных. Как рассказала 360.ru певица Мона и блогер Эльдар Джарахов, раскрученный аккаунт ввел в заблуждение десятки владельцев. В зоогостиницу отправляли животных известные блогеры и артисты. «Наши собаки находились там с передержкой „под ключ“, как нам говорили. То есть мы заплатили определенное количество денег за три месяца, чтобы наших собак привели „в идеальное состояние“. У нас проблемы были только с туалетом, об этом я писала везде, то есть даже мои подписчики знали, что мы отдали собак на перевоспитание», — рассказала певица.

Фото: MONA / Telegram

На деле все оказалось иначе. Собак держали в тесных клетках.

«Все собаки были не в клетках, не по размеру. <… > Представьте, что происходит с мышцами собак, когда они не могут шевелиться», — добавил Джарахов. Мона сообщила, что ей прислали видео, где показали в каких условиях содержали ее собаку. После просмотра ролика певице стало плохо.

Она прогрызла клетку — металлические прутья. Все в крови, в поносе… У меня просто уже сил нет плакать, если честно, потому что мы больше 15 часов здесь. Я думала, что у меня остановится сердце. Мона

Хозяева увидели своих питомцев и ужаснулись. Джарахов рассказал, что они нашли коробку с электрошокерами, на которой было написано от руки «Антилай». На одном из роликов, который им попался, занимавшаяся перевоспитанием животных девушка говорила, что будет бить псов током. «Мы доставали собак из вольеров, и, естественно, там все было в фекалиях. Одна из собак, по-моему, рыжий пес, сидя в клетке, грыз себе хвост… Разгрыз его до крови», — добавила Мона. Собаки были истощены, у них торчали ребра. По словам знаменитостей, они спасли более 45 животных. Часть псов хозяева забрали, остальных временно взяли к себе волонтеры. «Мы сами их кормили, они бросались на воду, как будто их не поили здесь вообще. У всех торчат кости. Каждый, кто сюда приезжает, подмечает, что собака похудела в среднем на три-пять килограммов», — подчеркнул блогер.

Фото: MONA / Telegram 1/6 Фото: MONA / Telegram 2/6 Фото: MONA / Telegram 3/6 Фото: MONA / Telegram 4/6 Фото: MONA / Telegram 5/6 Фото: MONA / Telegram 6/6

Что известно о владельцах подпольной передержки в Чехове Владелицы подпольной зоогостиницы — девушки по имени Карина и Мария. Как отметили певица и блогер, адрес, с которого они в итоге вызволяли собак, не основной. Он вообще нигде не фигурировал. По факту у основателей подпольной передержки было два дома, где держали псов. «Более того, нужно подчеркнуть, что все те, кто устраивался сюда на работу в качестве волонтера, подписывали документ о том, что они не имеют права разглашать этот адрес, в том числе владельцам собак, и не имеют права рассказывать о том, в каких условиях собаки здесь находятся», — сказал блогер.

Фото: MONA / Telegram

Каждого владельца уверили, что на передержке одновременно будут максимум пять собак. Но животных оказалось в разы больше. Сначала блогер и певица встретились с матерью одной из владельцев зоогостиницы.

«Мама Карины очень странно отреагировала на это все, но позвонила дочке, говорит: „Я не знаю, видимо, девочки в какой-то момент почувствовали славу, деньги и решили набрать еще больше собак“», — подчеркнула Мона. Затем знаменитости начали вызволять своих псов. По их словам, у владельцев и сотрудников зоогостиницы не было никаких эмоций. Как подчеркнули блогер и певица, они никогда не видели таких пустых глаз. Владельцы пострадавших собак объединились. Они намерены обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.