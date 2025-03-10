Сегодня 08:45 Уголовное дело завели после гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье Фото: ГСУ СК Московской области / Telegram
Уголовное дело возбудили утром 10 марта после гибели четырех человек при пожаре в тепличном комплексе в Чехове. Об этом сообщили в
пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
ЧП произошло в ночь на 10 марта в
двухэтажной деревянной постройке в деревне Высоково, после чего огонь перешел на теплицу.
При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела четырех человек, двое из них мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других погибших устанавливаются.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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