Уголовное дело завели после гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье

Уголовное дело возбудили утром 10 марта после гибели четырех человек при пожаре в тепличном комплексе в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

ЧП произошло в ночь на 10 марта в двухэтажной деревянной постройке в деревне Высоково, после чего огонь перешел на теплицу.

При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела четырех человек, двое из них мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других погибших устанавливаются.