Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье унес жизни четырех человек
В ночь на 10 марта крупный пожар вспыхнул в тепличном комплексе в Московской области, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Комплекс, где произошло ЧП, расположен в деревне Высоково Чеховского городского округа. Спасатели локализовали возгорание на площади 1050 квадратных метров.
При разборе конструкций пожарные обнаружили тела четырех погибших. В общей сложности к работам по ликвидации возгорания привлекли семь единиц техники и 22 специалиста, уточнили в МЧС.
Обстоятельства и причины пожара уточняются.
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