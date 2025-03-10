Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье унес жизни четырех человек

В ночь на 10 марта крупный пожар вспыхнул в тепличном комплексе в Московской области, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Комплекс, где произошло ЧП, расположен в деревне Высоково Чеховского городского округа. Спасатели локализовали возгорание на площади 1050 квадратных метров.

При разборе конструкций пожарные обнаружили тела четырех погибших. В общей сложности к работам по ликвидации возгорания привлекли семь единиц техники и 22 специалиста, уточнили в МЧС.

Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Три дня назад, 7 марта, в горящем складе с палетами в Сходне обрушилась кровля на 800 «квадратах».