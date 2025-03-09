Пенсионерка обгорела, пытаясь сделать красивые свечи к 8 Марта

Жительница Москвы получила ожоги, когда пыталась приготовить красивые свечи к 8 Марта. У нее на плите взорвался парафин, сообщил Telegram-канал Shot .

Пенсионерка с Перекопской улицы решила сделать подарки на праздник своими руками. Она приобрела формочки для изготовления свечей и парафин. Она поставила парафин растапливаться на газовой плите, но процесс пошел не по плану.

«Парафин перегрелся и вспыхнул. Начался пожар. Рукодельница начала тушить его водой, но сделала только хуже. В результате реакции произошел взрыв. Пенсионерку обдало огнем», — написали авторы публикации.

Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами рук и тела. Она провела праздник в больничной палате.

Ранее пожар произошел в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали пенсионерка и две девушки. Им диагностировали отравление продуктами горения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, троих человек вывели спасатели.