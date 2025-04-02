Уголовное дело возбудили после взрыва хлопушки в школе в Истре

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бомбочки-хлопушки в тире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 2 апреля в одном из них взорвалось пиротехническое изделие, которое принес с собой один из учеников. Пострадали минимум двое школьников. Как уточнили в полиции, в больницу попали две девочки. Семерых учащихся медики осмотрели на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу», — отметили в СК.

Ранее в Минобразования сообщили подробности ЧП. Пятиклассник СОШ № 2 во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику «хлопушку-бомбочку», та взорвалась.