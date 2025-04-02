Двух девочек доставили в больницу после взрыва хлопушки в школе в Истре
Полиция организовала проверку после взрыва хлопушки в школе на проспекте генерала Белобородова в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, из-за случившегося в больницу доставили двух девочек 2013 года рождения. Семерых учащихся медики осмотрели на месте.
«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявили в МВД.
Случившимся заинтересовалась прокуратура.
«Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба ведомства.
В Минобразования Подмосковья рассказали, что пятиклассник бросил в портфель другого ученика «хлопушку-бомбочку», произошел взрыв. По данным ведомства, одну из пострадавших доставили в Истринскую КБ.