Двух девочек доставили в больницу после взрыва хлопушки в школе в Истре

Полиция организовала проверку после взрыва хлопушки в школе на проспекте генерала Белобородова в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, из-за случившегося в больницу доставили двух девочек 2013 года рождения. Семерых учащихся медики осмотрели на месте.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявили в МВД.

Случившимся заинтересовалась прокуратура.

«Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобразования Подмосковья рассказали, что пятиклассник бросил в портфель другого ученика «хлопушку-бомбочку», произошел взрыв. По данным ведомства, одну из пострадавших доставили в Истринскую КБ.