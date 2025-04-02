В Минобразования сообщили подробности ЧП с бомбочкой-хлопушкой в школе в Истре

В Истре ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику «хлопушку-бомбочку», та взорвалась. Об этом 360.ru сообщили в Министерстве образования Московской области.

Все произошло 2 апреля в СОШ № 2.

«Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь, сообщили родителям, вызвали скорую и полицию. Одна из учениц госпитализирована в Истринскую КБ», — добавили в министерстве.

Информацию о пострадавших подтвердили в подмосковном Минздраве.

«В результате происшествия в школе № 2 в Истре пострадали девять детей, все они осмотрены школьным медицинским работником и бригадами скорой помощи. В настоящее время госпитализирован один ребенок, его состояние оценивается как близкое к удовлетворительному», — подчеркнули в ведомстве.

Врачи проводят комплекс диагностических мероприятий и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.