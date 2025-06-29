Уголовное дело возбудили после возгорания на судне в заливе Петра Великого

В Приморье завели уголовное дело из-за пожара на маломерном судне в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Около 13:00 по местному времени в заливе Петра Великого в Японском море на катере «Мерлион» начался пожар.

На борту находилось 12 человек, которые не пострадали. Размер причиненного ущерба составил более один миллион рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Следователи СК России проводят необходимые действия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. В распоряжении 360.ru оказалось видео мощного пожара на катере во Владивостоке.

Ранее во Владивостоке на рыболовецком судне, стоящем в порту, прогремел взрыв. Три человека из экипажа получили ожоги.