Взрыв прогремел на рыбопромысловом судне во Владивостоке

На пришвартованном в порту Владивостока рыбопромысловом судне произошел взрыв. В результате пострадали три члена экипажа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным Shot, незадолго до ЧП на судне заметили небольшой запах газа, но не обратили на это внимания. Примерно в 6:00 на корабле прогремел взрыв.
Один из членов экипажа спрыгнул в море, чтобы спастись от огня. Он получил 50% поражения тела ожогами. Другие два моряка получили сильные ожоги головы и туловища.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее взрыв прозвучал в Калининграде. Причиной ЧП стал найденный подростками ящик с кислородным баллоном.
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