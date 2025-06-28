Взрыв прогремел на рыбопромысловом судне во Владивостоке

Shot: 3 человека пострадали из-за взрыва на судне в порту Владивостока

На пришвартованном в порту Владивостока рыбопромысловом судне произошел взрыв. В результате пострадали три члена экипажа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным Shot, незадолго до ЧП на судне заметили небольшой запах газа, но не обратили на это внимания. Примерно в 6:00 на корабле прогремел взрыв.

Один из членов экипажа спрыгнул в море, чтобы спастись от огня. Он получил 50% поражения тела ожогами. Другие два моряка получили сильные ожоги головы и туловища.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее взрыв прозвучал в Калининграде. Причиной ЧП стал найденный подростками ящик с кислородным баллоном.