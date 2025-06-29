Появилось видео мощного пожара на катере во Владивостоке

В заливе Петра Великого в Японском море загорелся катер «Мерлион». Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

«Я вокруг обошел, пассажиров нет, но катеру конец», — рассказал автор ролика.

По данным пресс-службы Приморской транспортной прокуратуры, пожар на судне произошел около 13:00 по местному времени. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее взрыв прозвучал на рыбопромысловом судне в порту Владивостока. Перед ЧП на борту корабля заметили запах газа, но не обратили на это внимания. В итоге три моряка получили ожоги, их госпитализировали.