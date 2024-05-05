Уголовное дело возбудили после травмирования детей на аттракционе в Ейске | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 21:15 Уголовное дело возбудили после травмирования детей на аттракционе в Ейске СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — отметили в сообщении.

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По данным следствия, травмы получили трое детей 2011 и 2012 годов рождения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает следователь.

Ейская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения тремя детьми травм во время посещения аттракциона в местном парке. Прокуратура даст оценку действий владельца аттракциона и городских организаций, ответственных за работу устройств для развлечения отдыхающих.

Ранее стало известно, в результате катания на неисправном аттракционе трое детей получили травмы.