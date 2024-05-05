Проверку после травмирования детей на аттракционе проведут в Ейске | 360°

05 мая 2024, 20:21
Проверку после травмирования детей на аттракционе проведут в Ейске
Прокуратура Ейска проведет проверку после травмирования детей на аттракционе
Ейская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения тремя детьми травм во время посещения аттракциона в местном парке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
«Организовано проведение проверки в связи с <…> происшествием при эксплуатации аттракциона „Лавица“ в парке культуры и отдыха имени Поддубного в городе Ейске», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
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По итогам расследования прокуратура даст оценку действий владельца аттракциона, а также ответственных городских организаций, контролирующих работу устройств для развлечения отдыхающих.
Ранее стало известно, в результате катания на неисправном аттракционе трое детей получили травмы. У них ушибы и царапины на руках и ногах, а у одной из пострадавших перелом грудной клетки и трудности с дыханием.
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