«Дышать не может». Дети получили переломы и травмы при поломке аттракциона в Ейске | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 19:44 «Дышать не может». Дети получили переломы и травмы при поломке аттракциона в Ейске Видео 360.ru: трое детей в Ейске пострадали из-за поломки аттракциона

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Трое детей получили серьезные травмы во время катания на аттракционе в парке Поддубного в Ейске. Удерживающие устройство сломалось, когда карусель начала работать. Юношу и двух девушек подбросило в воздух, а потом ударило железным фиксатором. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом происшествия.

«Одна девочка дышать не может, у нее перелом [грудной] клетки. Завтра будут по врачам ходить. Очень большие у них (пострадавших — пострадавших — прим. ред.) царапины на руках, на ногах. На щеке краска осталась, они прямо там терлись. Мой друг сидел на самом краю, он мог упасть (с большой высоты — прим. ред.)», — рассказала очевидица произошедшего.

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По словам девушки, после произошедшего ее пострадавшую подругу трясло от страха.

«Она ничего сказать не могла», — уточнила собеседница.

Сейчас дети чувствую себя лучше. Девочек отпустили домой, но мальчика оставили в больнице на всю ночь.

«Они перевернулись сильно», — добавила очевидица.

Ранее две девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело. Еще один аттракцион сломался в Туле, спасателям пришлось снимать с карусели 16 человек.