Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура запустила проверку информации о массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ранее сообщалось, что во время круиза „Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва“ некоторым пассажирам стало плохо, их сняли с рейса в Угличе», — говорится в сообщении.

Всего на борту теплохода находилось 400 пассажиров. По информации источника РЕН ТВ, за медицинской помощью обратились 11 несовершеннолетних пассажиров круизного судна. Медики заподозрили ротавирусную инфекцию. Детей высадили в Угличе, где их осмотрели медики и взяли необходимые анализы. Теплоход не планировал задерживаться.

Роспотребнадзор Ярославкой области начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Несколько дней назад в санатории «Орленок» Пермского края зафиксировали массовое отравление детей. В больницу попали двое несовершеннолетних.