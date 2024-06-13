Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Свердловской области

По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в лесу в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Вертолет рухнул в пяти километрах от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, неподалеку от базы отдыха «Светофор». По версии следствия, летчик нарушил правила, вертолет упал, в результате пострадали два человека: пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения.

В региональном Минздраве заявили, что состояние мужчины врачи оценивали как среднетяжелое, а женщины — крайне тяжелое. Прокуратура опубликовала кадры с места авиакатастрофы. На кадрах видно, что вертолет получил сильные повреждения, из-за падения в кабине выбило лобовое стекло.