Появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области

Прокуратура показала фото с места крушения вертолета под Екатеринбургом

Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры
Фото: Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Сети появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На снимках запечатлели поврежденную кабину упавшего в лесу воздушного судна.

В распоряжении Telegram-канала Baza появились фото, на которых можно увидеть двух пострадавших: пилота и девушку-пассажира.

Крушение вертолета произошло 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Раненых доставят в медицинское учреждение. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины падения вертолета выясняются.

Накануне стало известно о жителе Омской области, который решил слетать за продуктами на вертолете. Мужчина посадил воздушное судно у магазина, а местные жители сняли происходящее на камеру. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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