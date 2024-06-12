Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области

Состояние пассажира упавшего под Екатеринбургом вертолета назвали крайне тяжелым

Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры
Фото: Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Двух пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области направили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Состояние мужчины-пилота оценили как средней степени тяжести.

«Женщина (пассажирка) — в крайне тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» вечером 12 июня. Уральская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения воздушного судна. Специалистам предстоит выяснить причины падения вертолета и другие обстоятельства случившегося.

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