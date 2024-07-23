Уголовное дело возбудили после гибели байкерши МотоТани в ДТП в Турции

Уголовное дело возбудили после гибели мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, в ДТП в Турции. Генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Россиянка разбилась на трассе Милас — Секе в провинции Мугла вечером 22 июля .

«По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью», — передали в дипмиссии.

Байкерша путешествовала по Турции и подробно освещала поездки в соцсетях. Девушка мечтала покорить эту страну на мотоцикле.

МотоТаня была широко известна не только в России, но и в мире. Татьяна снималась в клипах популярных исполнителей, напомнили «Известия». В 2020 году девушку признали самой популярной байкершей по числу подписчиков.

По одной из версий, 38-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и врезалась в байк другого блогера, с которым отправилась в путешествие по Турции. По другой — она влетела в грузовик. Озолина скончалась на месте, ее попутчика доставили в больницу.

«Мы потеряли нашу любимую, подругу, сестру, мать и дочь. Авария произошла на трассе вблизи города Милас по вине второго участника движения, турецкого мото-блогера», — написали близкие Татьяны на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места гибели МотоТани. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть.