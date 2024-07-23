МотоТаня перед гибелью в ДТП заявляла о планах покорить Турцию

Разбившаяся в ДТП блогер МотоТаня сообщала, что хочет покорить Турцию

Блогер, байкерша МотоТаня (Татьяна Озолина) заявляла о планах покорить Турцию. Девушка опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram* за четыре дня до гибели.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала блогер.

О гибели МотоТани стало известно ночью 23 июля. Участниками ДТП стали как минимум два человека. По предварительным данным, байкерша каталась в компании других мотоциклистов и не справилась с управлением.

Последняя запись в Telegram-канале Озолиной была сделана утром 22 июля: «Бодрое измирское утро». За жизнью байкерши на YouTube следили около двух миллионов подписчиков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

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